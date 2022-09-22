由曾靜玟Kaljaljuy領軍，攜手團員黃 詩甜Yaway、蔣玉傑Lowking三位好友組成團體「O.S.T 泰雅的後代」，日前推出首張創作專輯《這不是原聲帶 這是泰雅的後代》，3人這一路經過許多高 低潮，這次更自掏腰包超過200萬製作專輯，回想這一路終於圓夢發片的甘苦心情。

曾靜玟形容：「真的很不容易，一路上經歷了很多，團員的變動、補助 案的變動、團隊的重組，創作的學習、開始專輯製作時錄音的狀態調整....這張 專輯真的是很多的高山阻擋，所謂一山還有山高，但我們都是登山高手，慢慢 的爬過去!總會到達終點。」

三位團員都從部落出生，成長過程點滴在心，都市打拚與自己內心的拉扯，這些年的體 悟化作靈感，進而在這張作品滋養而成，OST大聲且驕傲地用自己母語唱歌， 他們說道：「專輯裡都是我們所經歷的不管是看到的、聽到的、感受到的，有泰雅族女性內斂含蓄的一面，有勇士保衛部落的力量，把曾遇見的情感 不管是 感情是朋友、家人都寫進歌裡，也加入了泰雅族歌謠在幾首歌裡希望族語與流 行音樂產生美麗的火花。」