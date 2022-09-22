關韶文近期推出新歌，日前拍攝MV。（索尼音樂提供）

YouTuber關韶文近日推出全新單曲〈大男人〉，首次成為歌曲創作者，以「大」男人的雙關作為主題，親自寫詞講述他從小到大因為易胖體質的心路歷程，如同關韶文平時帶給大家的正面形象，這首歌曲以輕快活潑的曲風呈現。

他想傳達的概念是即使面對這些不愉快，也希望大家能和他一樣用樂觀的態度來看待一切。雖然整首歌曲和MV乍看之下很可愛，但仔細看歌詞才發現裡頭包含了許多心酸的故事，而唱到最後一句時，關韶文更大喊了自己本名，顯現出勇敢做自己的態度。

經紀人更建議關韶文可以嘗試寫歌詞，他雖然感到壓力大，但同時覺得自己受到肯定，所以決定試試看，沒想到因為是寫親身經驗，竟然一個晚上就完成歌詞。不過在寫歌時，他也必須回想一路以來因為身形發生的故事，很多都很心酸，他表示曾經在韓國按摩時，三個大媽以為他們聽不懂韓文，於是不斷說他們很胖、很難按，但其實他的朋友全部都聽得懂，雖然他們的心情受到影響，決定去路邊大吃一頓發洩，也看得出關韶文樂觀的個性。

他把這些不美好轉化成有趣的創作，和大家分享，同時他也想告訴大家：「不論是外表或是其他事，每個人都有自己最辛苦的時刻，學習面對、勇於挑戰，每個人都可以是最閃亮的自己。」