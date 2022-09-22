台北市長選舉熱戰，國民黨台北市長參選人蔣萬安為加強與黨籍市議員與里長參選人連結，發揮母雞、小雞互抬戰力，將與每位參選人組聯合競選總部，蔣辦與黨市黨部也規劃分別補助議員參選人與里長參選人各10萬、5萬元開辦費啟動。

此外，過往屢傳黨籍市議員參選人不清楚蔣萬安發布的政策，蔣辦也決定，接下來蔣的公開行程與政策發布都透過市黨部同步透過群組，發給黨籍市議員與參選人，若是議員與參選人時間允許，都可自由參與，加強蔣與議員連結、互動。

黨務人士表示，補助費用原則採檢據核銷，包含聯合競選看板費用、聯合競選總部裝潢等費用，都在規劃的補助費範圍，目的是要黨籍市長、市議員與里長團結合作爭取勝選。

但隨對手競選總部陸續到位，市黨部與蔣萬安陣營雖推與市議員、里長參選人設聯合總部，但個人競選總部卻仍未定案。知情人士說，在新生南路後援總會現址後，原考慮設於南京東路，但因租金與風水等問題作罷，目前還在尋找合適地點。

至於遭質疑競選總部內部分工，黨務人士表示，地面組織戰部分，目前除由市黨部主委黃呂錦茹負責市黨部輔選機器與台北市12行政區後援會組織；另外黨組發會社會部主任水雲翔協助籌組各行各業、各類團體、各族群後援會。

空戰部分，黨務人士說，由蔣萬安主導，競選辦公室主任俞振華負責議題；政策部分也由俞與立院辦公室主任顏邦峻負責，前馬市府與前郝市府團隊協助，目前每周都會固定發表一至二個市政政見；總幹事林奕華負責總掌競選主軸。

為爭取勝選，蔣萬安也已陸續成立多個行政區後援會外，黨中央也出手協助成立15個「各行各業」後援會，周日起還要再至少成立醫療後援會、醫事聯盟後援會、基督教牧師後援會與青年後援會等12個後援會，要複式動員為蔣爭取勝選。

其中，醫療、醫事劍指對手、民進黨台北市長參選人陳時中，至於基督教牧師與青年後援會則是補強過往蔣萬安被認為較弱的區塊。黨務人士表示，黨中央已交付任務指示黨社會部，要全力協助蔣在首都、台北市長選戰爭取勝選。