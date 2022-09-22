桃園中壢，以及區內的芝巴里地名有趣，尤其是後者，會讓人往生殖器聯想。至於中壢，老地名澗仔壢（Kán-á-lek；Kán-á-lak），官網解釋源自客家語，意即老街溪及新街溪兩條溪流所造成之坑谷，中壢的最初發祥地即在兩溪之間。

這樣解釋正確、妥當否也許仍值得繼續討論。中壢一帶閩粵語系族群雜處，或許官網或傳統看法，將「壢」（亦有寫作「瀝」、「櫪」）解釋成客語的「坑溝」有其正確之處，但「澗（kien）」是否可解釋為「山澗」、「山間的流水」，恐怕還有得討論。台語（漳泉語）的「澗kán」與中文的「澗」有同義之處，指「山高澗深」、「崇山大澗」的「深坑」與「坑溝」。這不知與中壢的自然生態地勢相符否？舊地名重啟新探，學問日常。

無論如何，澗仔壢的西邊，有「芝巴里」，應源自原住民語，這可是荷蘭人還沒來之前就以出現在文獻上的海岸重要地名，老番的《近代初期臺灣的海與事》有論述，有閒可去翻閱。

作者為中央研究院台灣史研究所副研究員，著有《解碼臺灣史1550-1720》

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