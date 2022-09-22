美國眾議院外委會亞太小組首席議員夏波、資深議員薛曼近日提出一部新的涉台法案，法案要求行政部門加速對台軍售，並增列台灣為美軍軍備儲存地點，以因應中國對台威脅。

長期挺台的眾議員夏波（Steve Chabot）、薛曼（Brad Sherman）15日在眾議院提出「加速對台軍備移轉法案」（Accelerating Arms Transfers to Taiwan Act），盼解決美國對台軍售近來交貨延宕問題。

夏波今天透過新聞稿表示，台灣面臨來自中國的生存威脅，「台灣關係法」認為這項威脅將對美國在印太區域利益產生深遠影響，但台美都未以足夠急迫性來處理此問題。

夏波以俄烏戰爭為例指出：「侵犯發生後才遞交武器的『烏克蘭模式』，對防禦一座島嶼來說不可行。『加速對台軍備移轉法案』能協助加速軍備的移轉及遞交，讓台灣能夠在為時已晚前就做好準備。」

薛曼則說，美國維繫台灣及世界各地民主的決心仍如鋼鐵般堅定，在台灣面臨日增威脅之際，法案重申美國這份決心。

根據夏波辦公室提供的法案重點，法案將要求行政部門，優先把美國「超額防衛物資」（excess defense articles, EDA）提供給台灣；目前享有優先權的國家包括部分西洋公約組織（NATO）會員國、主要非北約盟國（major non-NATO allies）及菲律賓。

法案也要求行政部門運用「特別防衛採購資金」（Special Defense Acquisition Fund ，SDAF），提前採購美方認為台灣可能需要的軍備，藉此最多能縮短2年交貨時間。

此外，除了些許例外國家外，美國軍備目前僅能儲存於美軍基地內。法案將修改1961年「援外法」（Foreign Assistance Act），把台灣加入例外名單中，在台海出事前就先在台灣儲存彈藥及軍備，排除事後遞送需求。

法案已送交眾議院外委會、軍委會審理，若未來在委員會過關，仍須在本屆國會明年1月期滿前通過眾、參兩院，才能遞交美國總統簽署後生效。（編輯：陳正健）1110922