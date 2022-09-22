一名35歲劉姓男子21日晚間開車搭載妻子沿國道3號南下，在行經通霄路段148公里處，夫妻因故爭吵，劉某將車子停靠路肩後，從10樓高的國道高架橋墜落受傷，消防局第4大隊通霄分隊獲報後趕往搜尋，結果發現男子躺在通霄鎮農會通南倉儲區後方空地，經連絡倉儲區管理員同意破壞門鎖，讓救護車得以進入倉儲區，將男子搬出送醫救治中。
21日晚間20時03左右，劉姓男子開車載著妻子沿國道3號南下，夫妻因故爭吵，在行經148公里處，劉某索性將車子停靠路肩，從高達10米的高架橋墜落，當場落地面受傷倒地不能動彈。劉某受傷臥地哀嚎，聲音驚動旁邊住戶報案，消防局第4大隊通霄分隊及通霄警分局獲報派員到場搜救，結果發現傷者位在通霄鎮農會通南倉儲區裡面空地，消防隊員找到劉某後，發現傷者意識清楚，立即以長背板、頸圈及抽吸式護木固定傷，但通霄鎮農會通南倉儲區門未開，經連絡倉儲管理員同意先行破壞門鎖，讓救護車進入，將傷者搬上救護車後送往通霄鎮光田醫院救治。
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