根據《美麗島電子報》最新曝光的新竹市長選戰最新民調，民眾黨高虹安以29.9％領先，其次是民進黨沈慧虹的24.9％與國民黨林耕仁的21.2％；至於下屆市長適合度，高虹安仍以36.9%領先沈慧虹的34.2%與林耕仁的31.0%。而高虹安除因怒駁博士論文涉抄襲之指控，21日接受專訪時更淚灑現場，使她近日成為全國話題焦點。惟媒體人吳子嘉分析，高虹安的危機是，年輕人的投票率最低，年輕人若不出來投票，民調高也沒有用。

吳子嘉21日在《關鍵時刻》節目中表示，高虹安的民調現在超前，已經長期領先，最重要的是，她的年輕支持度是第一名，而且和其他兩位參選人有差距。問題是她有個危機，因為年輕人的投票率最低，所以要看年輕人會不會出來投票，否則民調高也沒有用。

吳子嘉分析，高虹安的民調都是長期領先，其中贏民進黨5個百分點、贏國民黨8個百分點，他認為最後到了11月份，沈慧虹跟林耕仁兩人，會有一個被棄保；假設是高虹安跟沈慧虹兩人對打的情況，他預估高虹安獲勝機率高。但最後誰會被棄尚未可知，因此目前的戰況非常非常激烈。