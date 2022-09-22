俄羅斯總統普丁21日發表全國演說下達「部分軍事動員」令，將再徵召30萬人投入俄烏戰，結束前役期將無限期延長，還嗆聲西方不惜動用核武。有「最強戰鬥民族」之稱俄羅斯人在消息公布後，Google搜尋「如何離開俄羅斯」的相關內容暴增，機場出現疑似「逃難潮」，許多機票搶購一空。芬蘭與俄羅斯邊境也湧現大量車潮。

俄媒RBC報導，周五（23日）前從莫斯科飛往土耳其、亞塞拜然和亞美尼亞等國的直飛航班都已瞬間秒殺。路透社報導，普丁動員令下達後，莫斯科飛往土耳其伊斯坦堡和亞美尼亞城市葉里溫，及喬治亞首都提比里斯未來幾天的直飛航班票價喊到天價，以莫斯科飛伊斯坦堡為例，單程經濟艙已飆到9200歐元（約台幣28.6萬元）。飛往杜拜的最便宜航班，單程經濟艙要價也超過8000英鎊，大約是俄羅斯人平均月薪的10倍。

據Google數據，俄羅斯當地搜尋「如何離開俄羅斯」（How to leave Russia）的次數較前一日暴增百倍。由於太多人尋求離開俄國，造成俄羅斯國家鐵路公司的網站也當機。搭不起飛機、沒鐵路可搭得就開車，據芬蘭網站「Kelikamerat」，與俄邊境已經出現超長車龍，不少俄人準備逃往目前唯一對俄保持邊境開放的芬蘭。

其餘和俄羅斯接壤的國家已開始加強邊境管制。每日郵報報導，有人在俄羅斯與喬治亞的邊境遭遣返；立陶宛宣布關閉邊境；拉脫維亞則強調，基於安全考量，不會為逃離的俄人提供避難所；愛沙尼亞也表態，不提供庇護。

普丁下達「部分軍事動員」令，這是俄自二戰以來首次動員。俄防長蕭依古表示，這次動員只會徵召過去擁有軍事經驗的公民，義務役或學生身份的公民不會被徵召，被徵召的人員將在部署前接受培訓。預計徵召的30萬人在俄羅斯可動員的2500萬人裡，僅略多於1%。