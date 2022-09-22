陳姓男子（左）因泰達幣交易沒收到貨款報案自己遭搶。（翻攝畫面）

達幣交易糾紛報案遭搶 大批員警圍捕1人發現鎮暴槍

北市警方21日晚間11時許獲報有一輛福斯轎車藏有槍枝，行經士林官邸附近，大批員警立即圍捕，直至大同區重慶北路、哈密街攔停，員警掏槍喝令駕車的范姓男子趴地上。警方調查，報案人與嫌犯因泰達幣交易糾紛，陳男報案稱被搶走314萬貨款，該車藏有槍械，藉以引起警方重視，警方後續將釐清搶泰達幣的原委。

警方表示，陳男與范男21日下午5時，約在中山區民權西路捷運站旁的速食店交易虛擬貨幣，但范男收取現金後，沒有如約交付泰達幣，駕駛車輛直接離去，陳當場傻眼，心想無法向泰達幣貨主交代，只能向警方求助，報案侵占、背信，而自己則在路上閒晃，試圖找到范男的行蹤。

晚上11時，陳男看到交易時范男駕駛的福斯轎車，在士林官邸往承德路方向，為了讓警方重視，撥打110報案，聲稱車上有槍、毒品，警方不敢大意，立即啟動快打，沿途鳴放警笛追捕福斯轎車，直至重慶北路三段、哈密街攔停福斯轎車將范男被壓制在地上，嚇得他主動交付1把鎮暴槍、鋼珠彈1袋、辣椒水1罐。

警方立即釐清雙方泰達幣交易糾紛，並非強盜案件，並以車輛上藏有違禁品逮捕范男，經查車上並沒有314萬現款，而陳姓男子也在旁觀看警方逮人，現正由警方釐清雙方買賣泰達幣的目的，是否涉及其他不明來路，范男則被依法送辦。