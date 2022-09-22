民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，被綠營群起圍攻。有「口譯哥」之稱的民進黨台北市議員參選人趙怡翔表示，他用論文比對系統發現高論文相似比例達24%以上，「客觀來說，這是一份非常爛的文章」。淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮則現身打臉，指出高論文已被引用4000多次當然會有24%相似度，狠批趙連最基本的論文原則都不懂，其「蠢度」難怪被英系掃地出門。

何景榮昨（21）日在臉書發文，回擊趙怡翔的貼文，指出論文比對系統Turnitin是拿來檢查「剛寫完」、「還沒發表」的文章，跟世界上其它的文章著作，有多少比例的重複，藉此「從時間順序上」判斷論文是否抄襲他人。所以高虹安的博士論文有24%的內容，與他人的多篇文章重複，這是因為從2018年到現在的4年間，高的論文已經被引用4000多次；換言之，全世界應有4000篇左右的學術論文，「已經」引用、攫取了高論文裡的內容，所以24%的重複度很合理。

何景榮強調，2018年發表的博士論文，沒辦法抄襲之後的4000篇文章，只有「後發表的文章，才能抄襲先發表的論文」，這不就是林智堅被台大跟中華大學 判定抄襲的鐵證？

對此，何景榮直言，趙怡翔連簡單的時間順序都搞不懂，真的讓林智堅白白犧牲了，何更嗆趙：「笑死！口譯哥趙怡翔不愧是被英系掃地出門的冒牌外交官。這蠢度……」並呼籲趙，應該多跟自家前輩學學造謠、抹黑的招式，再出來獻醜。