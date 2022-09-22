國泰金(2882)旗下國泰世華馬尼拉分行與菲律賓Villar集團之控股公司PrimeAsset，簽署12.5億披索(約6.75億新台幣) 的永續績效連結貸款(SLL)，供旗下水務公司PrimeWater使用，為菲律賓金融市場首筆SLL案例。同時，國泰世華在國內也與環泥(1104)、王品集團、和潤企業(6592)、和運租車與威剛等多家企業簽署SLL融資，海內外累計SLL授信規模已逾新台幣190億元。

國泰世華銀行近年籌組及參與多件台、港、陸再生能源聯貸案，並發行綠色定期存款，積極爭取與海內外企業在綠色金融產品上的往來。本次馬尼拉分行與PrimeAsset簽署的SLL融資案，也象徵國泰世華深耕東南亞市場有成。

PrimeAsset隸屬Villar集團，集團旗下包含地產、基礎建設、網路通訊、批發零售、再生能源等，創辦人Manny Villar現為菲律賓個人首富，根據《富比世》(Forbes)揭露資訊，其個人資產達76億美元。而他所擁有的PrimeWater在菲律賓全國101個城市與地區共有243個據點，提供超過170萬戶家庭用水，為菲律賓規模最大的民營水務公司。

國泰世華表示，本次雙方簽署SLL，PrimeWater承諾將持續降低無收益水量(Non-Revenue Water，或稱漏水率)，並提升水資源收集與處理效率，以達成節約能源及環境保護。馬尼拉分行除安排專業融資規畫，亦擔任本案的永續績效顧問，協助PrimeWater擴展營運，並同時朝向永續發展邁進。

此外，國泰世華繼4月承作矽品的SLL融資案後，近期亦與環泥簽署SLL，將檢視其用水密集度及公司治理評鑑指標，符合條件時將提供優惠利率減碼；也與王品集團、和潤企業、和運租車與威剛等企業簽署SLL，合作產業遍及科技、傳產與金融領域。