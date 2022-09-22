瑞磁ABC-KY(6598)自主開發的新冠加流感七合一試劑與高通量自動化檢測系統MDx3000，除了能與BioMerieux、羅氏MagnaPure二大萃取儀器搭配使用，公司指出，已完成與美國生技大廠賽默飛世爾(Thermo Fisher Scientific Inc.)旗下核酸萃取系統（KingFisher Flex）的整合驗證，結果顯示，搭配KingFisher Flex具有高靈敏度與有效性，檢測時間更可大幅縮短。

瑞磁表示，實驗室客戶除了重視試劑產品與自動化系統的檢測能力外，對於能否兼顧核酸萃取流程的效率與可靠性，也是納入評估的一大重點。因此本次委託PathAI Diagnostics進行七合一試劑+MDx3000，搭配賽默飛世爾核酸萃取儀KingFisher Flex整合驗證研究。

該研究經檢測195個檢體後顯示，對於SARS-Cov-2、A型流感與分型（H1N1、pdm2009、H3N2）、B型流感、呼道融合病毒等的檢測準確率皆達100%。此外，根據報告也顯示，瑞磁的新冠加流感七合一檢測搭配KingFisher Flex，一次上機萃取96個檢體僅需23分鐘，相較搭配MagnaPure萃取儀需花費50分鐘，大幅縮短。至於檢測結果，二者普遍差異不大，但針對部分目標檢測的靈敏度，搭配KingFisher Flex萃取儀可達3倍以上靈敏度。

瑞磁指出，美國進入後疫情時代，多數城市與州政府陸續取消口罩禁令，流行病學專家多預測今年秋冬季將會再次看到流感檢出率升高趨勢，再加上新冠病毒威脅猶存，因此可以預期新冠與流感的檢測需求將會同步增加。瑞磁的新冠加流感七合一檢測試劑已取得美國FDA緊急使用授權(EUA)，只需一次鼻腔採樣即能達到七項病毒檢測，將有助提供醫事機構完善精準的判斷。

先前瑞磁七合一檢測的核酸萃取儀選項包括BioMerieux與MagnaPure二大國際品牌，如今再新增KingFisher Flex萃取系統，該品牌近年於美國大型實驗室的滲透率快速攀升，也等於提供瑞磁得以拓展七合一檢測產品的新渠道，在今年冬季新冠病毒與季節性流感可能同時盛行下，提供實驗室最好的檢測利器、並降低供貨吃緊風險，趁勢一舉擴大瑞磁的自有產品市占率。