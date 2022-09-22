據美國之音報導，美國財政部長葉倫的高級顧問尼曼（Brent Neiman）美東時間周二警告說，中國拖延債務緩解可能加重幾十個中低收入國家的負擔，這些國家多年來出現債務償還問題、發展速度降低和投資不足。

報導稱，尼曼在彼得森國際經濟研究所的一個活動上批評中國「非常規」的借貸行為以及未能推進債務的緩解。他表示，據估計，中國的未償官方貸款在5千到1兆美元之間，主要是對中低收入國家的貸款。

尼曼說，很多這些國家都面臨債務困難，之前的借貸主要是治理新冠病毒和經濟困難。現在俄羅斯入侵烏克蘭又導致糧食和能源價格飛漲，而全球金融危機以來先進國家的利率升高導致最大的淨資本流出新興市場。

尼曼警告，一個系統性債務危機還未出現，但經濟困難和國內的薄弱環節正在增加，可能會惡化。尼曼說，中國是世界上最大的雙邊債權國，債權已經超過世界銀行、國際貨幣基金組織和巴黎俱樂部所有官方債權的總和，因此對債務議題負有獨特的責任。

尼曼指出，多達44個國家對中國的債務都超過他們國內生產總值的10％，但北京在這些國家需要幫助的時候一直未能減免這些債務，而是選擇延長貸款期限或寬限期，甚至最終增加貸款的淨值。

尼曼批評，中國缺乏透明度並經常使用保密協議增加了協調債務重組努力的複雜性，意味著對中國的負債從多邊監督中「被系統排除」。尼曼指出，中國的「非常規」行為讓國際貨幣基金組織(IMF)無法獲得標準的融資保證。

尼曼指出，中國2020年對厄瓜多的債務行動並拒絕阿根廷的債務重組，即使巴黎俱樂部的債權人可能會這麼做，都顯示了中國的「非常規」借貸行為。

尼曼表示，「在很多情況下，中國不是唯一拖延迅速有效執行典型（債務重組）劇本的唯一債權國。但在整個國際借貸環境中，中國缺乏參加協調債務緩解是最常見和最嚴重的。」