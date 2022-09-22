新北市長侯友宜日前針對兩岸關係稱「在區域穩定過程中，更要以平等、尊嚴跟善意來互相看待對方」。對此，銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌坦言，以侯目前處境而言，也只能這樣說。

「九二共識」30周年，大陸《人民政協報》指「九二共識只有一中，沒有各表」，侯友宜表示，在區域穩定過程中，更要以平等、尊嚴跟善意來互相看待對方。對此，楊開煌接受港媒《中評社》訪問時分析，侯友宜此 回應好像空泛，但以他目前處境只能這樣說。

「現在兩岸關係早就脫離了講原則、口號等漂亮大話的時代」！楊開煌直言，空話大家都會講，但台灣問題仍無法解決，蔡英文都做不到了，侯友宜又能做什麼？

楊開煌建議，侯友宜身為新北市長，被問及兩岸相關問題，可從新北市有多少大陸投資的工廠或有多少陸配等方面來談；他認為，警察的性格是有什麼問題就去解決，建議侯友宜可憑這樣的本性去談話，在兩岸地方交流裡面能做些什麼、促進些什麼，就是侯可以去做的。