金管會於8～10月開放業者申設純網路保險公司，為公平公正辦理申設案審查，宣布訂定純網保審查會設置要點，明定任務、運作、審查委員權利義務等7大規範，預計將耗時5個月進行審查，歡迎具可行營運模式及創新商品規畫業者在期限前提出申請。

金管會因應金融服務數位發展趨勢，為推動創新保險商品研發及滿足消費者多元需求，已於6月29日修正發布與純網保申設及經營相關法規，並公告自8月1日至10月31日受理純網保申設。此次針對審查會設置明定7大規範。

首先，為公平、公正辦理純網保申設案審查，金管會特別設置純網保審查會，屬於任務編組、於審查前成立，並於完成審查事宜且由金管會核准純網保設立後解散。

其次，審查會任務包括辦理純網保申設案審查、審查純網保營運模式、保險商品規畫及與審查過程或結果相關事項建議。

第三，審查會設置委員9～11人，其中1人擔任召集人，由金管會主委指定金管會主管兼任，其餘委員由金管會就金管會主管及與申請案相關專門知識、技術或經驗學者專家聘兼。

第四，審查委員均為無給職，但非金管會人員可依規定支給出席費、交通費及審查費，名單在金管會作成決定前應予保密。

第五、審查會會議由召集人召集，應有三分之二以上委員出席，以出席委員三分之二以上決議同意，並應詳實記錄開會過程及將審查結果送交金管會。

第六、為避免潛在利益衝突，明定審查委員本人及其相關親屬與純網保申設案具利害關係者，不得為審查委員。且審查委員本人在接獲申設案有關資料時起2年內，不得擔任經核准設立的純網保或其發起人及其關係企業相關職務。

最後，審查委員及參與審查會會議人員，對於申請書件、審查過程、審查結果，應盡保密義務。

金管會表示，將秉持公平、公正原則辦理審查，審查期間預計為5個月，審查重點包括申請者財務能力、發起人／負責人／大股東適格性、營運模式可行性、保險商品創新性及風險管理機制妥適性等。