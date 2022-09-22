桃園八德國民運動中心羽球場天花板因3級震度坍塌，運動民眾逃生畫面怵目驚心，引起各界關注，質疑又是豆腐渣工程。桃園市長鄭文燦日前備詢時證實，經3大技師公會鑑定，認定是統包的瑞助營造需負責及修復；國民黨立委鄭麗文則在昨（21）日爆料，瑞助營造的董事曹來春正是前綠委曹來旺的弟弟，驚呼「不查不知道，一查嚇一跳，又是綠友友！」

鄭麗文表示，瑞助營造是一間每年違反數十次職安法、發生過多次死亡重大職災的公司，不解其為何還能接到政府數十億的工程標案，她因此展開追查，結果發現在今年6月15日公司資料變更前，瑞助營造與松崗數位文創股份有限公司的董監事名單有部分重疊，其中一位董事曹來春正是前綠委曹來旺的弟弟，且兩人同時還是另一間建設公司的董事。

鄭麗文指出，此項工程案是在2018年1月30日決標，而比對當時的瑞助營造董監事名單，雖然曹來春還不在其中，但其中一位董事巫采燕代表的法人之一為現在改名松崗數位文創股份有限公司的松崗資產管理股份有限公司，當時這間公司的董事長正是曹來春。

鄭麗文質疑，民進黨從擋疫苗、抄論文、破球場到天花板出包，執政缺失不斷，難道顏色正確比政治正確還重要？她怒批，出事前鄭文燦自詡為五星市長，出事後就甩鍋要營造負責，「豆腐渣營造公司還能接這麼多標案？是誰准許發包這家公司的？又是誰驗收的？」