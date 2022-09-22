網傳「男生一輩子的精液製造量最多就是2個寶特瓶」，讓不少男性害怕太快用完就沒了。對此，泌尿科醫師程威銘表示，以1瓶寶特瓶容量為1200毫升來試算，2瓶就是2400毫升，而男性每次射精量約是2至6毫升，等於2瓶寶特瓶最多能讓人射精1200次，以每3天就要射精1次的平均值來看，最多10年男性就會將所有的精液用完，倘若從15歲就開始打手槍，那麼豈不是25歲就會精盡人亡？顯然事實並非如此。

泌尿科醫師程威銘在YouTube上說，很多男生都聽過「男人一輩子可以製造的精液量是固定的！」甚至還有傳言指男人一輩子累積的精液量最多2個寶特瓶，讓許多有打手槍習慣的年輕男生很緊張，擔憂是否該省著點用，否則提前用完就沒了。而有些上了年紀的男生也驚覺，射精的量似乎比以前還少。

程威銘表示，如果男人一輩子可製造的精液量為2個寶特瓶的話，以容量1200毫升的寶特瓶來試算，2瓶寶特瓶就是2400毫升的精液量。而男性單次射精量為2至6毫升，因此2400毫升的精液量，最多可以讓男性射精1200次。

程威銘指出，大部分的人平均3天會發生性行為或自慰1次，因此1200次的射精約莫要3600天就會用完，換算下來等於不到10年精液就會用完。假設男性從15歲開始有自慰的習慣，到了25歲不就是精盡人亡了？顯然現實狀況並非如此，因此傳言並不成立，但要說它完全錯誤也不見得。

程威銘說，出現相關傳言可能與「年紀越大、性慾降低」有關，本來可以每天射精，到後來可能變成3天或一周才有想要射精的慾望，因此讓人感覺精液量減少，但其實下降的是性慾。另一個可能是「陽痿性功能障礙」，連硬都硬不起來，更別提到要達到高潮、甚至是射精。