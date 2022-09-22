據新華社報導，中國國家副主席王岐山9月21日以網路視訊方式出席2022年國際和平日紀念活動並發表主旨講話。王岐山表示，國際和平日寄託了世界各國人民對和平安寧的殷切期盼。當前，世界進入新的動蕩變革期。習近平主席胸懷人類前途命運和安危福祉，提出全球安全倡議。這一重要倡議反映國際社會維護世界和平、促進共同發展的普遍願望，為消弭和平赤字、破解安全困境貢獻了中國智慧、提供了中國方案。

王岐山強調，中國願同國際社會一道，共同踐行全球安全倡議。我們要相互尊重，加強團結協作，堅持國家安全、主權和發展利益必須得到尊重，各國內政不容干涉。我們要秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持安危與共、維護共同安全。我們要堅持對話協商，實現和平共處，旗幟鮮明支持一切有利於和平解決危機的努力。我們要同舟共濟，完善全球治理，堅決反對霸權霸凌行徑，踐行真正的多邊主義，維護世界和平穩定，促進各國發展繁榮。

王岐山指出，歷史告訴我們，和平是人類的共同事業。中國將始終不渝堅持走和平發展道路，做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國願同世界上所有愛好和平的國家和人民攜手同行，共同推動構建人類命運共同體。

聯合國祕書長古特雷斯、尼泊爾總統班達里等視頻參會。與會外方人士表示，全球安全倡議切合各國人民的共同願望，為建設和平安全和繁榮的世界注入了重要動力。

中國全國政協副主席、中國人民爭取和平與裁軍協會會長馬飈出席紀念活動並致辭。