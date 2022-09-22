「星光幫」許仁杰與圈外女友亞希結婚3年，近日傳出婚變，他於昨(21)日證實分居，不過卻被周刊拍到與同劇組的謝京穎互動密切，甚至在住家待上9小時之久，不過雙方都否認這段關係。亞希的哥哥跳出來幫妹妹講話，痛批許仁杰模糊焦點，還爆料他與謝京穎每天半夜傳訊息，而許仁杰也不忍發聲了。

許仁杰在聲明中澄清與謝京穎沒有婚外情，亞希哥哥質疑：「不熟到跑到他家借停車場躲9個小時，不熟到每天晚上都會聊天傳訊息一整夜」，更透露在妹妹在許仁杰身無分文時嫁給他，幫忙還清債務，還為了照顧小孩辭去工作，沒想到許仁杰把對方的付出視為理所當然，對產後憂鬱症的老婆說：「妳怎麼臉那麼臭，在劇組別的女生都會逗我笑！」

哥哥爆料許仁杰對老婆的種種不當行為。(圖/臉書)

亞希哥哥更氣憤的表示，「你質疑她花掉你的錢，他嫁給你整整三年半，中間還經歷了結婚生小孩這些大事，錢從哪裡來？」，亞希哥哥也當難過許仁杰沒工作時，都是妹妹給錢，當了全職媽媽後，還要被質疑錢亂花，甚至一個月只給一萬塊，「跑外送別笑死人！你沒收入的時候我妹叫你去跑外送，你怎麼罵我妹的！」

對於哥哥的氣憤爆料，據《ETtoday星光雲》報導，許仁杰回應：「夫妻事，只有我們兩人知道，各界人士均沒有跟我們一起生活過，盼望兩人的事就我與太太直接溝通，願有一天能圓滿解決我們自己的事情，謝謝大家。」