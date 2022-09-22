亞洲最具影響力旅展之一的「Tourism EXPO Japan」今（22）日將於日本東京連4天舉行，交通部觀光局睽違4年偕同近40位台灣旅遊業者赴日參與，除提前於21日舉辦B2B觀光推廣會，23～25日亦於池袋車站辦理B2C推廣活動，搶攻後疫時期日本觀光客源。

觀光局代表團抵日當天即安排拜會日本眾議員鈴木英敬，其2013年擔任三重縣知事任內舉辦台日觀光高峰論壇，時任首相安倍晉三特別錄製影片致意。代表團此行除了推廣台灣觀光，也肩負鞏固維繫台日友好情誼的任務，全方位行銷台灣。

隨著全球疫情趨緩，各國疫苗施打率及邊境管制逐漸放寬，據世界旅遊組織（UNTWO）統計數據顯示，2022年前5月全球國際旅客達2億4871萬3000人次，其中亞太地區有1463萬7000人次，較2021年同期反彈達94％。

而觀察日本Air Trip網站6月問卷調查結果，台灣名列日本民眾疫後最想造訪的旅遊目的地冠軍，可見此時正是赴日推廣良機。觀光局對此把握機會，率北市觀光局、4家國籍航空、11家星級飯店、11間旅行社高階主管、台灣休閒農業協會和伴手禮業者共同赴日拓銷。

代表團21日於大倉東京飯店舉辦B2B觀光推廣會，呈現台灣已準備好「安心、安全」旅遊接待環境決心。而22～25日旅展期間則搭配日本復古熱潮，以「柑仔店」風格的台灣館包裝灣庶民文化魅力，用熱鬧氛圍喚起日本民眾對台灣旅遊記憶，激發造訪台灣動力。

同時，代表團將利用集章和扭蛋遊戲和機票、台灣飯店住宿券等好禮，結合在日台灣品牌，串起23～25日於池袋車站舉辦的「好物販售」和DIY推廣活動，期待透過業者和台灣觀光協會的共同努力，讓台日旅遊人次在後疫情時期再創高峰。