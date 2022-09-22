台灣證券交易所為落實扶植新創企業發展，打造出更適合腦力密集、輕資產新創企業的籌資環境，調降「創新板」上市市值標準，第一類上市市值將從15億元降為10億元，營收條件現行最近四季財報合計不低於1.5億元門檻，調整為1億元，第二類生醫類市值門檻由30億元，同步調降為20億元，第三類市值維持40億元不變，申請轉板年限由上市掛牌日起屆滿2年縮短為1年。

證交所指出，打造創新板的目的，就是為了上述擁有關鍵核心技術、創新能力，或創新經營模式的企業，有進入資本市場籌資的機會。而資金投入對於新創公司發展極為重要，證交所調整「創新板」規章，就是為讓新創企業能夠及早進入資本市場，進而降低籌資成本，此次規章鬆綁有以下三大面向：

1.為落實扶植新創企業發展的初衷，證交所調降「創新板」前兩類上市市值標準，前者鎖定產銷尚未達規模經濟或輕資產公司，例如：電商、數位科技及軟體服務業等，後者則為生醫類。證交所將第一類上市市值從15億元，降為10億元，上市營收條件現行最近四季財報合計不低於1.5億元，同步調整為1億元，第二類生醫類市值門檻由30億元降為20億元。

2.創新板公司一旦符合上市條件，得申請轉列上市公司掛牌交易，為避免轉板條件限制，影響創新企業評估申請上市意願，證交所參考鄰近亞太地區證券市場規定，將申請轉板年限從上市掛牌日起屆滿2年，縮短到1年。

3.針對證券承銷商端相關業務，證交所增訂「應提出承銷股數逾300萬股者得以不低於300萬股」承銷股數下限但書規定，如此一來，提升資本額較大新創公司的配售效率，適度減少市場胃納不足的風險，且兼顧創新板上市規章的合理性及彈性；同時，承銷商委任期間調整為上市掛牌日起至其後3個會計年度為止，以分散承銷風險，惟證交所會視個案狀況延長委任期間，以保留強化監理措施彈性。