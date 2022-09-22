民眾黨新竹市長候選20日針對論文抄襲指控召開記者會，但期間一句「不是像什麼中華大學夜間部」引發爭議，事後雖對此道歉仍遭到綠營圍攻。對此民進黨立委高嘉瑜認為高雖確實被抓到語病，但在這件事處理明快，她更喊話高虹安「繼續努力啦」。

高虹安昨（21）日錄製影片，親自向中華大學的師生鞠躬致歉，強調自己為回應特定媒體對她的抹黑，而陳述自己過去的求學歷程，但在委屈、憤怒的情緒之下，「確實用了不精確的用語」，她為此誠摯道歉。

高嘉瑜昨在政論節目《少康戰情室》表示，學歷可能是人生的一部份，但長大後，「能力、待人處事」綜合起來才是更重要的事情；她認為，高虹安對此次事件的處理「還滿明快的」，在記者會上把資料都公布出來，讓大家看到她在處理這件事的態度。

高嘉瑜坦言，此次確實有被抓到語病，但自己聽起來，高虹安很明確的是指「相較於別人，自己是禁得起考驗的」。最後高嘉瑜也向高虹安喊話「繼續努力啦」，她表示高虹安雖然有歷經一些波折，但在新竹市長選舉三腳督的情況下，未來還是滿有機會的。