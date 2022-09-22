7呎長人霍姆格倫（Chet Holmgren）大學時期展現全能球風，能力備受雷霆期待，也讓球團在選秀會上用榜眼籤將他帶回，不過霍姆格倫還沒有替雷霆打過任何一場比賽，卻意外在業餘聯賽中撕裂了右腳韌帶，造成下賽季報銷的憾事，而惡夢尚未結束，傷病再次襲擾了雷霆，今日傳出主力雙能衛「SGA」亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)因內側副韌帶(MCL)扭傷，預計將會錯過季前訓練營。

近年來展開重建的雷霆，透過交易主力累積大量選秀籤，換得了許多年輕資產，亞歷山大、吉迪(Josh Giddey)、多特(Luguentz Dort)都是被雷霆寄予厚望的潛力新星，在今年選秀會選進禁區悍將霍姆格倫後，雷霆攻守兼備的陣容也逐漸成形。

在夏季聯賽打出搶眼表現的霍姆格倫，期望在下賽季展露頭角的他卻在今年8月底西雅圖當地的一場比賽中，不慎撕裂了右腳韌帶，球團也立即宣布霍姆格倫下賽季關機，外界也認為這決定對雷霆及霍姆格倫都有好處，雷霆可以選擇繼續擺爛搶狀元，好讓選進狀元熱門Victor Wembanyama的機率更加提高，此外霍姆格倫也能趁報銷這段時間好好增重，改善目前稍嫌單薄的身軀。

Shai Gilgeous-Alexander injury update: Thunder star to miss start of training camp with left MCL sprainhttps://t.co/lsCJx4TSnK — CBS Sports NBA (@CBSSportsNBA) September 21, 2022

雷霆還在煩惱該怎麼解決霍姆格倫留下的戰力空缺，今日卻傳來亞歷山大的傷情，根據雷霆球團表示，亞歷山大遭遇內側副韌帶二級扭傷，將錯過即將到來的訓練營，上賽季是亞歷山大職業生涯第4年，平均打出24.9分、5.0個籃板、5.9次助攻，明星架式顯露無遺，不過該季亞歷山大也因右腳踝疼痛而提前告別賽季，如今又遭遇副韌帶扭傷的狀況，希望傷情並不會影響亞歷山大的身手。