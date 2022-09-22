不少人都有抽菸習慣，一名女網友表示，和老公在一起9年，下個月就要辦婚禮，兩人交往期間發現老公會抽菸，但老公用各種理由推拖，婚前也向她承諾會把菸戒掉，直到最近她聞到老公身上的菸味愈來愈重，她氣得睡客廳，認為自己就像被欺騙的傻瓜，貼文曝光網友建議她離婚。

原PO昨（21）日於論壇《Dcard》指出，理想結婚對象是不菸、不嚼檳榔、不賭博、不大男人，她的老公是朋友介紹認識，兩人愛情長跑9年結婚，下個月要辦婚禮。最近她和老公親吻，都聞到一股菸味，但老公都矢口否認自己有抽菸。

直到20號晚上，原PO聞到老公身上有股很重的菸味，她來回確認好幾次，忍不住問「你是不是抽菸？」老公依然否認到底，她對老公說，「可是你滿嘴菸味，手指也有」，她沒等老公解釋，直接抱著枕頭棉被到客廳沙發睡。

原PO回憶，兩人剛交往時，和朋友去唱歌就曾看到老公抽菸，當時老公說是交際菸；在一起的第四年，她到老公公司探班，也聞到濃濃的菸味，她轉頭離去說要分手，老公卻拉著她的手求她原諒。她說，這幾年老公也有吸電子菸，她雖然沒有阻止老公，但兩人有溝通且達成共識結婚就要戒掉。

原PO說，老公常跟她說抽菸是因為壓力大，希望她能體諒，「但我感覺很像被蒙在鼓裡，被欺騙的傻瓜，難道結婚就可以不遵守當初的承諾嗎？」

心境曝光，多數網友認為菸癮很難戒，若不能忍受就分手，「又是抽菸問題，一律建議離婚」、「如果妳真的很在意，我的建議是分開耶」、「真的很在意就不能原諒，妳現在妥協，以前答應讓他陽台抽，以後他就在嬰兒房抽，我爸就是這種人」、「趁還沒生小孩快逃，不然之後就是小孩吸二手菸」。

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