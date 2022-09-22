民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆博士論文涉抄襲，召開記者會澄清，但因「中華大學夜間部」失言風波，引發「學歷戰」。她昨(21日)接受專訪時當場委屈落淚，一度中斷錄影，強調其實是一直想要回應說「我不是林智堅」。國民黨台北市議員游淑慧昨在臉書表示，「所有在求學路上努力過的人，被說成像林智堅，都會像高虹安一樣覺得屈辱。」

高虹安昨在節目中表示，「記者會上真的感到小小的委屈與憤怒，把我跟林智堅去連在一起的時候，其實我是一直想要回應說『我不是林智堅』」。

游淑慧則是在臉書對此發表看法，她說，坦白說，什麼學歷真的不重要，只要這個學位是憑自己，誠實得來就好，「所有在求學路上努力過的人，被說成像林智堅，都會像高虹安一樣覺得屈辱。包括我在內，和這種人當台大校友，也覺得生氣。」

游淑慧也談到，「我們都不是林智堅、我們也都不想像林智堅」。對此網友則是留言表示，「支持真學歷、有誠信的人」、「講到抄襲就想到林智堅跟民進黨」、「很多人都被林先生影響到了」、「支持腳踏實地的博士」。