九合一選舉將在年底投票，各黨候選人砲火猛烈，近日民眾黨新竹市長參選人高虹安的論文爭議，更引爆綠營集體猛攻。一份最新民調卻顯示，有高達54.3%的民眾贊同今年選情是「有史以來最冷清的一次」，並有33.7%的民眾不太熟悉自己戶籍地的參選人；若此民調與民意相符恐出乎不少人預料，也與綠營近來強烈的砲火呈極大反差，讓網友直呼「大家都不演了」。

《Yahoo奇摩》自14日起針對年底選舉進行網路民調，截至今（22）日早上8時，已有近38500人參與投票。在「你贊同今年選情是有史以來最冷清的一次嗎？」這題，認為還算贊同的民眾為34.5%、非常贊同19.8%、不太贊同19.0%、不知道／沒意見20.2%、完全不贊同6.5%；「還算贊同」與「非常贊同」者相加，等於表示贊同的民眾就高達54.3%。

針對「你熟悉戶籍地的參選人嗎？」認為不太熟悉的民眾為33.7%、還算熟悉31.6%、完全不熟悉13.8%、不知道／沒意見10.9%、非常熟悉10.0%。

這份民調結果引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞 》臉書相關連結留言：「笑死！民進黨打成那樣，結果人民根本無感」、「綠營最近砲火超猛，看來百姓已麻木，如意算盤翻了」、「民進黨跟人民大家都不演了」、「不會冷清啊，台北、桃園、新竹很熱鬧啊，論文門跟廁所門事件就吵不完了！」「選情冷清，這樣才能『死忠者決定勝負』，讓不參與投票者再含恨四年」。