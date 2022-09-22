藝人許仁杰與圈外人賴心瑀結婚，本月驚傳夫妻感情生變，甚至被拍到男方深夜進入同劇演員謝京穎家，2人雖分別發聲明強調僅是工作夥伴，但許仁杰也坦言與老婆關係發生變化，目前處於分居狀態，不過卻被疑似賴心瑀的兄長爆料許仁杰跟謝京穎「每晚都會傳訊息」之外，更揭露女方辛苦幫他償還債務，產後憂鬱時竟還被羞辱。

有名男子在臉書怒嗆許仁杰表明跟謝京穎不熟，卻跑到對方家停車場躲9小時，甚至每天晚上聊天傳訊息一整夜，事情爆發後，還嗆聲要用媒體力量打壓老婆，讓他不滿怒斥：「男子漢做錯時就要勇敢承擔，你們再潑任何一點髒水在我妹身上，在欺負一個全職媽媽付出的辛勞試試」，接著爆料賴心瑀嫁給身無分文的他後，不僅幫忙償還積欠已久的債務，還放棄事業在家當全職媽媽，豈料產後憂鬱症還要被羞辱：「你怎麼臉那麼臭，在劇組別的女生都會逗我笑」，不禁難掩怒火反問：「當初你怎麼向我承諾會好好照顧她」。

許仁杰遭疑似老婆兄長指控多項罪狀。(臉書)

該男表示賴心瑀為了孩子忍氣吞聲三年，卻被許仁杰質疑花掉辛苦賺來的錢，讓他忍不住爆料許仁杰結婚三年半，只有一年半有穩定工作，當時每個月只給妻小一萬元過日子，沒工作的時候，賴心瑀是義無反顧給予金援，忍不住反問：「你怎麼不開發票，不攤出來，怎麼不去跟別人說」，接著揭露賴心瑀還得在顧完小孩後，熬夜整理帳單出來，接著怒嗆：「那些都是有匯款紀錄和收據，你怎麼跟她說，那些都不算！那什麼才算？婚前他幫你代墊的所有錢嗎？你要不要先還她那些錢？」

該男更揭發許仁杰表裡不一的一面，整天只為了自己的形象張羅，在家裡卻對小孩置之不理，就連孩子整天隔著門叫爸爸也不理會，接著怒嗆：「做人，尤其是男人，你可以沒有責任感沒有擔當，但你不能沒有良心」。