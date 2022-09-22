據中國國家郵政局微信公眾號9月21日消息，中國共產黨第二十次全國代表大會將於10月16日在北京舉行。為保障二十大順利舉辦，近日，中國國家郵政局、公安部、國家安全部聯合發佈《關於加強中國共產黨第二十次全國代表大會期間寄遞物品安全管理的通告》，就二十大期間寄遞物品安全管理工作作出部署，要求郵政快遞企業應當加強二十大期間寄遞物品安全檢查。

《通告》要求，郵政快遞企業（寄遞企業）應當依法落實安全管理主體責任，嚴格遵守禁止寄遞物品管理規定，嚴格執行實名收寄、收寄驗視、過機安檢等安全管理制度。嚴格執行實名收寄制度，除信件和已簽訂安全協議的用戶交寄的郵件快件外，郵政快遞企業一律對寄件人身份進行查驗登記，確認人證相符後方可收寄；對於寄件人拒絕出示有效身份證件，在郵件詳情單、快遞運單等服務單據上填寫的身份信息與出示的有效身份證件不一致，人證不一致，或者拒絕登記其有效身份證件信息的，一律不予收寄。

《通告》要求，郵政快遞企業對於已簽訂安全協議的用戶，加強身份信息抽檢復核。嚴格執行收寄驗視制度並作出驗視標識，對於禁止寄遞的物品、不能確認安全性的物品、寄件人拒絕驗視的物品，以及與登記信息不一致的物品，一律不予收寄。

《通告》要求，嚴格執行過機安檢制度，自2022年10月1日0時至二十大閉幕之日24時，各地郵政快遞企業對寄往北京的郵件快件一律強化安全檢查和消毒處理，對可疑郵件快件按規定報告郵政管理、公安、國家安全、應急管理和疫情防控等部門；北京地區郵政快遞企業對進京郵件快件全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢及消毒標識郵件快件一律退返；對寄往安保核心區域的郵件快件，配合公安、國家安全等部門實行投遞前再次安檢。

《通告》要求，經過安全檢查和消毒處理的郵件快件要逐一加蓋或粘貼收寄驗視、過機安檢及消毒處理標識，安檢及消毒標識應當載明實施安檢及消毒的單位和省份。實行寄遞物品臨時管控措施，自2022年10月1日0時至黨的二十大閉幕之日24時，嚴禁收寄和投遞寄往北京的低空慢速小型航空器、穿越機、具備超視距飛行能力的航空模型、輕小型無人機（最大飛行速度50公里／小時以上且最大起飛重量8公斤以下），以及相關頭戴式顯示器、圖傳模塊、飛控模塊等關鍵零配件。

《通告》強調，社會公眾應當遵守二十大期間寄遞物品安全管理規定。公民、法人和其他組織應當遵守寄遞物品安全管理規定，交寄郵件快件時，應當出示本人有效身份證件，如實填寫郵件詳情單、快遞運單等服務單據，並配合郵政快遞企業做好收寄驗視工作，不得交寄禁止寄遞物品。寄件人違反國家規定，使用偽造、變造的身份證件或者冒用他人身份證件交寄郵件快件，尚不構成犯罪的，由公安機關依法予以處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任；造成人身傷害或者財產損失的，依法承擔賠償責任。郵政快遞企業發現寄件人利用寄遞渠道實施違法犯罪行為的，應當立即報告當地郵政管理、公安、國家安全等部門，並協助調查處理。

《通告》要求，有關部門應當加強二十大期間寄遞管道安全監管。各級郵政管理、公安和國家安全等部門要密切協作，依法嚴厲查處違反寄遞渠道安全管理規定和本通告要求的行為，嚴防不法分子利用寄遞管道實施危害國家安全、公共安全的違法犯罪活動。

《通告》要求，郵政快遞企業未嚴格落實郵件快件安全檢查制度、未嚴格遵守禁止寄遞物品管理規定、未嚴格進行寄件人身份和寄遞物品查驗登記的，由郵政管理部門依照《中華人民共和國郵政法》《中華人民共和國反恐怖主義法》《快遞暫行條例》等法律法規嚴厲查處。寄件人違反寄遞物品安全管理規定的，由有關部門依法追究法律責任。郵政快遞企業要積極配合郵政管理、公安、國家安全等部門的安全監管工作，為有關部門實施監督檢查提供便利條件。