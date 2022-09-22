民眾黨新竹市長參選人高虹安陷入「學霸門」，一度淚灑節目現場。醫師蘇一峰PO文，認為高的狀況和醫界內鬥很像，反正什麼情形都可以講，「話都給他們說就好了」。
「先聚眾抹黑攻擊你是廢物，當你拿出證據用實力碾壓後，又說你態度不好歧視別人」，蘇一峰認為，反正任何狀況都可以被說話，高虹安不管怎麼講，要打她的人總是會找到理由。
他舉例，高的例子和醫界內鬥「有87分像」，先說你不會看病；等到病人多了又說你不會寫論文；等到論文有了，又說你孤僻難相處、下班沒有聚會吃飯，總之都有話可說。
民眾黨新竹市長參選人高虹安陷入「學霸門」，一度淚灑節目現場。醫師蘇一峰PO文，認為高的狀況和醫界內鬥很像，反正什麼情形都可以講，「話都給他們說就好了」。
「先聚眾抹黑攻擊你是廢物，當你拿出證據用實力碾壓後，又說你態度不好歧視別人」，蘇一峰認為，反正任何狀況都可以被說話，高虹安不管怎麼講，要打她的人總是會找到理由。
他舉例，高的例子和醫界內鬥「有87分像」，先說你不會看病；等到病人多了又說你不會寫論文；等到論文有了，又說你孤僻難相處、下班沒有聚會吃飯，總之都有話可說。
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