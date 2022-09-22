動力科技-KY(6591)佈局於智能家電領域自有品牌「HOOOD」，近期積極拉升品牌力，除旗下多款AI強效產品，亦發表第4季新機種「AI完美防護型強效空氣清淨機」，隨著多元產業市場布局逐步開花結果，可望對整體營運帶來正面挹注。

為擴大產品應用，動力-KY佈局於智能家電領域自有品牌「HOOOD」，除了已展出旗下多款AI強效空氣清淨機、可捲收高效UV殺菌瓶等產品，亦發表第4季新機種「AI完美防護型強效空氣清淨機」，目前在包括HOOOD官方網站、各大知名電商平台，以及連鎖實體通路上架推廣銷售，希望為整體營運挹注新動能。

受到通膨升息消費緊縮、品牌廠商調整庫存因應終端消費市場需求疲弱，主要系統廠客戶拉貨放緩，以及電競產業處於新舊產品交替期間，動力-KY自結8月合併營收為7222萬元，年減46.93%，累計2022年1至8月合併營收為11.77億元，年減3.95%。

動力-KY表示，從今年以來電競相關散熱風扇的出貨表現來看，主要是應用包括NVIDIA RTX 3000系列及AMD Radeon RX 6000系列之顯示卡散熱風扇訂單穩健的出貨為主，雖然目前全球消費性電子產業市況仍面臨通貨膨脹、升息、疫情蔓延等挑戰，短期主要客戶仍會採取調整下單節奏，但隨著次世代的顯示卡 NVIDIA GeForce RTX 4090/4090 Ti、AMD Radeon RX 7000等系列即將推出，將有機會帶動主要客戶對公司電競相關散熱風扇產品的拉貨力道，可望為下半年營運增添動能。