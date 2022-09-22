小編今（22）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國聯準會（Fed）今三度升息3碼，年底前可能升到至少4.25%。元大寶華董事長葉銀華21日表示，基於三大理由，央行22日升息半碼（0.125百分點）機率較高，一是今年下半年物價上漲壓力趨緩，二是台灣出口動能第四季可能大幅減緩，升息幅度不能傷及經濟動能，三是升息拉高房貸利率，將影響家庭支出。

【1】元大寶華葉銀華：三大理由 央行會升息半碼

葉銀華指出，美國聯準會Fed升息目的是對抗高通膨，聯準會主席鮑爾一再宣示抑制通膨的決心，勢必要打破通膨與薪資的螺旋上漲。相對上，台灣通膨狀況，今年上半年消費者物價年增率超過3％，持續超過央行監控物價區間2％上限，民眾感受物價上漲相關深刻，「因此央行有升息理由」。

【2】八方雲集 全面退出大陸市場

大陸市場受疫情、通膨，以及原物料、租金上漲因素影響，成長力道轉弱，不再是擴張版圖「夢土」。據了解，全盛時在大陸逾100家門市的鍋貼水餃連鎖霸主八方雲集，已決定在今年底前全面撤出，轉進美國市場。此外，包括聯發國際、六角與雅茗等國內連鎖茶飲集團，也紛紛轉向，決定深耕美國力拚成長。

【3】「鐵」打的 散裝航運運價暴漲

「鐵」打的漲勢，助散裝航運突破升息通膨陰霾，逆勢揚帆。9月來，澳洲、巴西加大鐵礦石出口力度，應對大陸救房市、鋼市之急，帶動海岬型指數BCI大漲逾3倍，21日最新日租報價上漲至16,760美元，9月累積漲幅逾3.3倍，最繁忙的太平洋線20日日租更大漲7,000美元。

【4】普丁急了美元指數再飆高

俄國總統普丁發布局部動員令，俄烏戰事衝突即刻升級，引發市場對於能源供應更吃緊的擔憂，導致國際油價周三走高。地緣政治衝突升高，加上美國聯準會（Fed）升息，促使避險買盤持續湧入，美元周三改寫20年新高。

【5】亞銀下修大陸今年GDP成長至3.3％

亞銀21日更新「2022年亞洲發展展望」報告，將中國今年GDP增長預測從年增5％下調至3.3％，亞洲開發中地區則調降至5.2％。這將是32年來，中國經濟增速首次低於亞洲其他發展中國家增速。亞銀指出，中國持續實施的清零措施，是拖累亞洲經濟成長表現的主要原因。