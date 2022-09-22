不少房東會挑房客，一名網友無奈表示，找租屋處找很久都沒下文，好不容易看到一個喜歡的，很有誠意的將押金和第一個月的房租共7萬多付清，也和房東約好隔天簽約。怎料房東聽到他與朋友的職業是超商副店長與刺青師以後，竟立刻改口說不租了，讓他感覺很受傷，也引起網友熱烈討論。

一名網友近日在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，找了將近2個月的時間，好不容易才找到一間還算滿意的租屋處，有兩層樓的空間，一樓可當店面、二樓則可當住家，由於房子很符合他的需求，因此看房當天她立刻就和房東約好隔天要簽約。

該網友指出，押金與第一個月的房租加總共7萬1400元，他當場就將全額轉帳過去，本以為一切都沒問題了，怎料當房東聽他的職業以後，竟然反悔，即便房仲苦苦勸說，房東仍不肯鬆口，因為房東認為他與友人的工作不穩定，因為他們一個人在超商工作9年當副店長，另一個人擔任刺青師，認為他們繳不起一個月2萬3800元的房租。房仲只能向他們道歉說「不好意思，房東看不起！」

貼文引起網友討論，不少人認為房東的說法很令人受傷。不過，也有網友推測，可能是房東擔心開刺青店的人口複雜，因此隨便找個理由推拖了；或者是房東不了解現在的產業生態狀況，很多刺青師超賺，一般上班族可能還付不起這個房租。