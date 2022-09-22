北市一名蔡姓男子養小三長達6年，期間大手筆替小三買房、買車，其妻子直到2021年才知情，認為配偶權遭侵害，憤而提告向小三求償300萬撫慰金。台北地院審結，認小三侵權屬實，應賠償60萬元。可上訴。

判決書指出，蔡妻主張，李姓女子明知蔡男已婚，仍長達6年的時間與蔡男不倫戀，逼迫蔡男離婚等，她於2021年8月間得知兩人的姦情，導致她的身心嚴重受創，故依法向李女求償300萬元賠償金。

對此，李女辯稱，蔡妻早於2019年知情她與蔡男交往，卻遲至2021年才提告，已經逾越侵權求償的法定2年時效，此外，她否認曾與蔡男發生性行為，蔡男長期在外拈花惹草，侵害蔡妻配偶權的另有其人。

台北地院法官勘驗證據，認定蔡男於2014年替李女處理保費問題而結識，隔年4月發生性行為並成為男女朋友，曾多次前往國內外旅遊，蔡男還曾花69萬、185萬元買車贈送給李女，且李女只要心情不佳，就會拿走蔡男手機，揚言傳訊給蔡妻稱「要離婚」等。

法官認為，李女明知蔡男已婚，卻做出該些行為，明顯動搖蔡男與妻子的婚姻，侵害蔡妻配偶權情節重大，認定蔡妻的確受有精神上損害，考量李女從事保險工作，109年度所得為550萬餘元等，判李女應賠償蔡妻60萬元為適當，可上訴。