哈利將出回憶錄 和卡蜜拉算舊帳

哈利和妻子梅根與王室鬧翻，遠走美國，雖然這次夫妻倆返英，參加女王葬禮，但他們和王室的嫌隙尚未化解。即將出版的新書《新王室》（The New Royals）說，哈利曾提議，要讓調解人介入，以化解他和其他王室成員間的不和，可是卡蜜拉卻吃驚到「把茶噴出來」。

據《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，撰寫本書的王室傳記作家妮可（Katie Nicholl）說，哈利和梅根2020年決定淡出英國王室，定居美國，展開新生活後，與王室其他成員間的隔閡變本加厲。

書中引述不具名王室家族友人的話說，哈利今年春天和父親查爾斯見面，想要化解誤會，可是兩人會面一陣尷尬，使關係持續緊張。

據說哈利和梅根因為英國維安爭議，並未出席3月愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲立普親王在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）的悼念儀式。妮可指出，他們在英國短暫停留期間，要與王室家人和解希望不大。

妮可在《浮華世界》（Vanity Fair）刊出的書摘中說，當時查爾斯堅持，要在覲見女王前，和哈利喝茶會面。不過，她指出，這次會面很尷尬，由於哈利夫妻遲到，最後雙方只剩15分鐘可談，隨後查爾斯就趕著去參加代女王在溫莎城堡（Windsor Castle）主持的王室濯足節禮拜（Royal Maundy Service）儀式。

這位王室家族朋友說，事實上哈利提議，要請調解人來設法釐清事情，而查爾斯聞言似乎有點困惑，至於卡蜜拉則吃驚到噴茶，甚至告訴哈利，他的提議很「荒謬」，並強調他們會在家人之間化解彼此的歧見。