女星佩甄和醫美名醫王祚軒結婚14年，讓她有「台灣好媳婦」封號，近日卻傳出佩甄突然發文自曝和老公感情觸礁，無奈指兩人聚少離多。昨(21日)佩甄親上火線開直播，坦言因為老公沒傳訊息跟她說晚安，就讓佩甄一時覺得夫妻間沒有愛了，她澄清其實自己情緒來得快、去得快，老公私下安撫她後已經和好如初，佩甄也自嘲：「我真的是有夠欠揍」。

佩甄昨在臉書直播順便兼業配，她坦言自己身兼多職，平時在職場是藝人，回家又要當好媽媽、好太太，壓力超大。話鋒一轉她談到婚變傳聞，道歉表示因為自己太情緒化，沒控制住自己亂發文，「不好意思驚動大家」，並分享前幾天在直播中失控抱怨後，得到很多網友關心，「讓我覺得『天哪，原來有這麼多人在關心我』，我到底哭什麼哭？我應該要感動痛哭啊。」

佩甄昨開直播澄清已跟老公和解。（圖／翻攝自李佩甄臉書）

佩甄坦言，因為和老公長期分隔兩地，導致她有不安全感，才會因為對方沒有依約報平安覺得不滿，事情爆發後，王祚軒火速傳訊息安慰道歉，她也就沒事了，「老公有在關心我，會傳訊息關心吃飯沒，到診所還會拍風景美照給我看」，自己身為人妻偶而也會有老公不在身邊無法撒嬌、討拍的無奈，當天真的是一時情緒波動太大，才會失態。

對於這段「遠距離婚姻」，佩甄說自己會努力想出適應之道，平時會把重心多放回自己身上，不時跟好姊妹約聚會排解寂寞心情，也會學多做運動、瑜珈、打高爾夫球，盡量放鬆自己，她也強調夫妻雖然結婚多年還是要學會經營，之後兩人會多安排獨處旅行，才能保溫婚姻關係。