中科院原訂昨(21日)在屏東東九鵬基地進行火砲試射，但卻出現大陸軍機似乎早已掌握訊息，疑似刻意干擾試射，即使遭到我方嚴厲廣播驅離甚至派遣警戒機升空攔截，但共機仍不予理會，三度進入火炮射擊區域，而中科院的火砲試射也突然暫停，無法得知是否與共機侵擾有關。

不過啟人疑竇的是，國防部昨(21)日公布的大陸機艦台海周邊空域活動，共有機38架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域17架次、共艦6艘次，持續於臺灣周邊海空域活動。但是卻獨獨漏掉出現在東部海域的軍機動態。

中科院火砲試射突喊停，原來是共機3度闖「射擊區」，但國防部卻罕見未列入紀錄。(國防部提供)

據了解，根據「Taiwan ADIZ」紀錄，共機在08時49分、08時51分、09時33分共機闖入東部空域火砲射擊區。我方雷達偵獲共機出現在東部空域後，立即三度廣播警告，「中華民國空軍廣播，位於東部空域的中共軍機注意，你已進入我火炮區，立即傳向180脫離。」

根據「Taiwan ADIZ」粉絲專頁記錄，本月累計進入我空域20天，本月廣播驅離紀錄共計102次。2022年累計進入我空域202天，廣播驅離紀錄共計899次。國防部公布2022年累計進入我空域190天，1217架次。