圓剛(2417)為行動辦公室，提出新解決方案。圓剛AVerMedia推出AS315石墨黑智慧抗噪通話音箱，以及AS111星光銀智慧通話音箱兩款手掌大小的電話會議揚聲器，使用者可以輕鬆攜帶筆記本電腦和並將其帶到任何地方，即使在各地通勤，也能保持視訊通話品質，甚至擴充設備適用到各種使用情境。

電話會議揚聲器兼具收音麥克風與擴音喇叭二合一的功能，專業會議空間必不可少的音訊設備，隨著行動辦公的浪潮興起，越來越多上班族使用輕薄筆電，往往犧牲了電腦接口的擴充性以及會議音質，為此圓剛推出兩款強調輕巧、多功能的會議通話設備來解決使用者痛點，同時保持使用的方便性。

AS315石墨黑智慧抗噪通話音箱內建USB多功能擴充座，與配備USB Type-C的筆記本電腦連接時，可同時連接網路攝影機、揚聲器、麥克風、外接螢幕，也支援PD電力輸送功能，可提供最大電力傳輸100W，整合所需的一切辦公設備，提升桌面使用效率，同時使用無雜訊干擾的視訊通話功能，將使用者的辦公空間、住家所需的大部分裝置集中在一台設備中；AS111則提供了一鍵靜音喇叭的方便功能，並進一步減低機身重量，適合輕巧易攜的行動辦公使用。

AS315內建回音消除和AI降噪技術提供用戶可以享受的極度清晰的通話，並使用AI技術準確識別和減少辦公室中的背景噪音，如鍵盤打字聲、咖啡機聲音、風扇噪音等，讓重要的對話、演示和培訓課程不間斷地進行，解決了一般筆電普遍麥克風、喇叭效果不好的缺點，也不像耳機長時間配戴會疲勞，外放的通話音箱確保長時間使用也能保持舒適，並在三公尺內有效收音。