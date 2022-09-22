美股3大指數21日殺尾盤全面收黑，跌幅至少約1.7%。如外界所料，聯準會升息3碼，也就是75個基本點，並下修經濟成長預估。主席鮑爾表示，要全力對抗通膨，因此經濟軟著陸機率不高。同時，專家學者憂心，美國大幅緊縮貨幣將在今年底或明年初導致全面性經濟衰退。另外，美國2年期與10年期公債殖利率的倒掛程度，一度擴增至50個基本點。目前，美指期還是走低，那指100跌0.8%較大。

★主要指數

美股道瓊下跌522.45點或1.70%，收30,183.78點。

NASDAQ下跌204.86點或1.79%，收11,220.19點。

S&P500下跌66.00點或1.71%，收3,789.93點。

費城半導體下跌24.54點或0.97%，收2,514.96點。

★消息

美東時間21日下午兩點，聯準會公布9月貨幣政策利率決議，宣布連續第3次升息75個基點或增加0.75%。聯準會FOMC聲明，預估中值顯示2022年底，美國基本利率預估上看4.4%。聯準會強調，應該會持續升息且會高度關注通膨。

聯準會主席鮑爾誓言，將把美國通膨壓低至2%。聯準會手邊尚有不少政策工具可以使用，有助穩定物價。雖然經濟成長趨緩，但勞動力方面的供需關係還蠻吃緊的，表示民眾找工作並不困難。

聯準會下修美國GDP預估值，2022、2023、2024年底分別為0.2%、1.2%、1.7%，6月底預估值為1.7%、1.7%、1.9%。至於到了2025年底，GDP估達1.8%。

美國公債殖利率方面，10年期的在聯準會公布利率決議後，一度升破3.6%並上探3.64%，連續4日創2011年4月以來最高。至於2年期的，也一度上攻4.1%，連續3日創2007年10月以來新高。至於2年期與10年期之間，雙邊倒掛一度高達52個基本點，創自1982年以來最大。

★分析

經濟學家認為，聯準會目前看來是屬升息的鷹派。還有，聯準會還暗示2022年底前還會升息125個基本點，也就是5碼的空間，故預估11月先升75個基本點，12月再升50個基本點。

根據美國最新利率，已增至2008年初，也就是全球金融海嘯以來最高。專家學者憂心，聯準會像這樣大幅升息將導致美國出現大幅裁員現象，同時失業率也會跟著增加，今年底或明年初恐怕會爆發全面性經濟衰退。

★類股

標普500中11大類股連續兩日收黑，除跌超過0.3%必需消費用品外，其它產業至少都下跌超過1%，至於非必需消費品、通訊服務、原料以及金融類也都下跌至少2%。

★重磅股

大型科技股大多數都連跌兩天，特斯拉收跌2.6%。FAANMG的6大科技類股中，亞馬遜收跌3%並創近兩個月新低，Facebook母公司Meta收跌2.7%，創2019年1月7日以來最低，Netflix跌近2.5%，連漲兩日的蘋果收跌2%，谷歌母公司Alphabet下跌1.8%且創2021年2月2日以來新低。微軟跌逾1.4%，連跌6日並來到2021年3月31日以來新低。

★焦點股

占全球個人電腦CPU市占率超過9成的英特爾與超微雙雙示警，個人電腦PC市況每況愈下，超微更直言當前PC市場清晰度不佳，比原先財測時還要再差至少15%。

調研單位Strategy Analytics指出，真無線藍牙耳機TWS預估在2022年與2023年可望成長。蘋果雖保持領先地位，但由於通貨膨脹之故，消費者可能改買較便宜品牌，因此蘋果的TWS市占率也正在縮小中。

那斯達克金龍中國指數收跌5.9%，另外，拼多多、京東、百度、網易都跌超5%。其它個股中，小鵬汽車下跌至少11%，蔚來汽車跌10%，理想汽車跌近9%，新東方跌逾5%，阿里巴巴也跌約5%。不過，開心汽車漲20%，晶科能源上漲超過2%，阿特斯太陽能也小漲約0.8%。

★台股ADR

台積電下跌1.01美元或1.29%，收77.14美元，換算台股價格為485.06元。

聯電下跌0.08美元或1.28%，收6.17美元，換算台股價格為38.8元。

日月光下跌0.04美元或0.72%，收5.51美元，換算台股價格為86.62元。

中華電信下跌0.27美元或0.72%，收37.03美元，換算台股價格為116.42元。