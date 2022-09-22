俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布局部動員，要徵召30萬名平民投入烏克蘭戰事，引發全國各地示威。警察監督組織OVD-Info今天表示，已有超過1300人遭逮捕。

OVD-Info統計，蒲亭早上對全國發表談話後，俄羅斯各地38座城市的集會中至少有1332人遭拘留。

法新社報導，這是俄羅斯2月宣布軍事干預烏克蘭後引發示威潮以來，規模最大的一波抗議行動。

法新社記者在俄羅斯首都莫斯科市中心表示，至少有50人在一條主要的購物大街上遭到身穿鎮暴裝備的警方拘捕。

在俄羅斯前帝國首都聖彼得堡（Saint Petersburg），法新社特派員看見警察包圍一小群抗議民眾，並一個個拘捕，將他們帶上一輛巴士。抗議民眾高呼「不要動員」。

抗議學生費多羅夫（Vasily Fedorov）穿著胸前印有和平符號的衣服說道：「每個人都很害怕。我支持和平，我不想被迫開槍。但現在出來非常危險，不然就會有更多人出來了。」

拒絕透露姓氏的60歲居民亞歷塞依（Alexei）說：「我出來準備參與集會，但看樣子他們好像已經逮捕了所有的人。這個政權譴責自家人，正在摧毀自家青年。」

一名年輕抗議民眾對著一名警察大喊：「你為什麼要為掌權20年的蒲亭效力！」

學生席道倫科（Oksana Sidorenko）告訴法新社：「我來表達反戰、反動員立場。」

她說：「他們為什麼要替我決定我的未來？我為自己和我的兄弟感到恐懼。」

20歲的斯克沃佐娃（Alina Skvortsova）說，她希望俄羅斯人很快能了解到克里姆林宮進攻鄰國烏克蘭的本質。

她說：「一旦他們真正瞭解，就算害怕，他們也會走上街頭。」

根據路透社報導，在俄羅斯反抗議法下，未經批准的集會屬違法。

俄羅斯新聞機構引述內政部官員伏克（Irina Volk）聲明報導，有人企圖舉行所謂的小型抗議活動，但已遭官方遏阻。

伏克指出：「在若干地區，有人企圖發動未經授權的行動，但參與者人數極少。」

「這些行為都遭到阻止。這些違法者遭到拘留，並帶回警局偵訊及究責。」