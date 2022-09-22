許多男性常將皮夾放在褲後口袋，但醫師提醒，這行為不知不覺地就像放顆石頭在該處一樣，會導致骨盆輕度旋轉而不自知，長久下來就會造成下背痛，有些民眾甚至因此痛到不能翻身。

中醫師羅明江在其臉書表示，門診中常見的下背痛、腰痛患者多是30、40歲上班族，將皮夾放在褲後口袋的習慣最容易被忽視，因男性皮夾中常塞滿了信用卡、金融卡等證件，若習慣將皮夾放入褲後口袋，長期下來就像放顆石頭般，會導致骨盆輕度旋轉而不自知，長久下來，下背痛自然也就找上門。

此外，使用3C產品時，長期維持同一姿勢，也會造成肌肉不平均。羅明江表示，下背痛通常是「主膽經環跳穴」附近的肌肉群下緣有壓痛點，蹺腿、盤腿打坐等姿勢也會導下背痛。

至於如何改善腰痠背痛，羅明江表示，生活習慣要修正，因此建議，1. 睡醒時要側身起床，站立時雙腳最好一前一後。2. 刷牙時手扶牆壁或水槽，蹲下時膝蓋要先彎，如此可建立良好姿勢。

他並建議，無論在家或工作時，都可以練習「腰常擺」功法，方式為，腳張開與肩膀一樣寬，微微的屈膝，像練太極一樣。自然的擺動，每天從50下開始，這就是腰常擺。她表示，練習此養生功法，除了伸展緊繃的肌肉群，也舒緩了腰痛或下背痛的不適感，讓人不再疼痛難耐。