總統蔡英文昨（21）日前往花蓮慈濟精舍拜會證嚴法師，感謝慈濟投入這次地震的救災。媒體人「逆風的烏鴉」認為，蔡英文去看證嚴法師，應是為了向外界展現，自己有修補之前疫苗捐贈風波的誠意，因慈濟確實具有影響力，所以蔡和民進黨台北市長候選人陳時中等政治人物，還是得扮演白臉向慈濟示好，這背後其實是非常冷血的選票考量。

逆風的烏鴉昨日在臉書發文表示，蔡英文去看證嚴法師，應該是為了向外界展現，自己有修補之前疫苗捐贈風波的誠意；另方面，媒體人周玉蔻還是持續火力，說不要忽視慈濟與中共關係，並強調自身言論和陳時中沒關係，蔡、陳二人的舉動，也有「周玉蔻說法與我們無關」的用意，一般解讀，這就是民進黨和周互相切割，但事實是這樣嗎？

逆風的烏鴉指出，顯然綠營並不是真的與周玉蔻切割，只是低劣的「黑臉白臉」戲碼，周扮演的黑臉，負責把慈濟抹黑、抹紅，降低慈濟的公信力和社會形象，從而減少之前疫苗捐贈事件對民進黨選情的殺傷力；但另方面，因為慈濟也確實還是有影響力，所以蔡英文、陳時中等檯面上的政治人物，扮演白臉向慈濟示好，避免信眾和志工因為反感而跑票。

對此，逆風的烏鴉分析，簡單來說這就是：「小孩子才作選擇。討厭慈濟和喜歡慈濟的票，我全都要」。民進黨當然希望外界認為他們已與周玉蔻切割，就像放狗咬人的主人，都巴不得對方認為那狗不是自己的，但事實上是根本沒什麼切割，只有角色分工而已。