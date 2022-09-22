民眾黨新竹市長參選人高虹安澄清論文，卻意外引發學歷戰。美女主播張齡予在臉書發文表示，仔細看高虹安的師大學歷，發現對方竟是她的學姊，但很難想像這樣的求學經歷就算學霸，也坦言自己出社會後鮮少提學歷，同時不忘呼籲大家別讓人生成就停留在學歷，並鼓勵大家在自己領域追求更大的可能。

張齡予在臉書發長文表示，她是很討厭唸書的人，因此大學畢業後偏好早日投入職場做中學，因此見到大學畢業後，還積極求學的人都會很尊敬，尤其夜間部求學的學生更是佩服，畢竟他們可是工作一整天後上課，光想到就累了，「一個代表性公眾人物說出這種話，希望所有不是學霸的人也不要為此而感到受傷，不要在意。」

張齡予回想求學經歷，她說自己姐姐是北一女兼數理資優生，但她因數學能力極差無法也進北一女，儘管有些難過但當時沒感受到文憑主義無所不在，直到過年讀小學的表妹用注音安慰，後來更因緣際會聽到家人說，可惜家中只有一個北一女，讓她心中一驚，「我才知道原來沒有考上第一志願，原來似乎會影響我整個人在家人心中的評價，當時的我有點憤怒不解：我還是我啊？沒有考上北一女就不值得你們驕傲嗎？」

張齡予接著說，後來考大學沒考上大家心目中最好的台大，連學校榜單都沒列出師大的校名，回家向家人告知此事，結果被說不是第一次令家裡人失望；然而張齡予也強調，出社會後以她個人經驗幾乎沒提到學歷了，「只有一開始當菜鳥記者還不熟悉工作時，被長官痛罵你不是師大，怎麼連這麼簡單稿子都寫不好」，讓她深刻體會到，就算會念書會考試，並不代表職場能力，或者有能力活出精采生活。

如今張齡予當上新聞主播，有機會到高中、大學演講，她常跟年輕學子說，千萬不要讓人生成就停留在學歷，「因為出社會時，學歷是一開始敲門名片，但第一個工作後大家比的就是經歷了。所以不是本科系出身當然也沒關係，重點你處理事情、困難挫折的能力。你有沒有對於任何事盡心盡力要做好的心態。在自己的領域不斷突破自己，做到近乎完美，這是一個永遠不會有終點的追尋。」