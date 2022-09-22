【政新鮮】高虹安挨批「戰學歷」委屈落淚 施正鋒不忍嗆他：良心在哪？

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭爆料博士論文涉抄襲，在說明記者會上的發言，卻意外引發「戰學校」風波。對此，有網友在PTT直呼，高虹安事件後，讓他此生投票都少了民進黨這個選項，「此生只要看到民進黨黨徽，一律跳過不投」。

高虹安在澄清記者會上提到「不像中華大學夜間部，還要去做台大碩士灌水...」，這番言論遭質疑是歧視學歷。對此，高虹安說明，她是在面對特定媒體質疑時，陳述過去求學歷程，但委屈憤怒情緒下，用了不精確的用語，會虛心檢討改進，並向中華大學師生鞠躬致歉。

另外，高虹安昨（21）日也在政論節目提到遭爆料後遇到一連串抨擊的情形，怒批「這不叫一條龍這叫什麼？」民眾黨主席、台北市長柯文哲也轟民進黨，「不要用名嘴治國、用網軍治國，遲早會遭受到報應」。

針對此事，有網友在PTT發文表示，高虹安事件後，讓他此生投票都少了「民進黨」這個選項，只要看到民進黨黨徽，一律跳過不投。該網友諷刺表示，感謝民進黨讓他少了一個選擇煩惱，雖然選擇變少了，但更開心了，「高虹安加油!對抗惡質勢力」。

許多鄉民也呼應表示，「我還以為早就沒有這個選項了，你也太晚覺醒了吧」、「這輩子不會再投民進黨，比當年國民黨更讓人噁心10倍」、「你現在才少一個選項喔」、「中介法之後，早就沒有民進黨這個選項了」、「太晚覺悟了」、「人是健忘的，阿扁貪污後我也這樣想過，但還是當了817」、「你本來心頭就沒這選項了吧？最好是麥假」。