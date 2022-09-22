【政新鮮】高虹安挨批「戰學歷」委屈落淚 施正鋒不忍嗆他：良心在哪？

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前被爆博士論文抄襲後，召開記者會說明，卻因說出疑似「戰學歷」的言論，引發網友不滿，事後她也為此道歉，上節目時甚至一度淚灑現場。東華大學教授施正鋒接受本網專訪時分享看法，認為爆料的媒體就是在抹黑高虹安，進行認知作戰、烏賊戰，但其實她無論在業界或學術上，都有獲得肯定。

施正鋒接受《政新鮮》專訪時指出，高虹安在美國的老師，於該學科應該有某種地位，對於台灣方面對高的質疑，一定不勝其煩；他提到在學術圈，老師的計畫通常會拿去期刊登、學生的計畫則會當成學位論文，而像是國科會也會詢問他們，透過研究計畫拿到經費後，會不會繼續往下研究，這是一種鼓勵。

施正鋒進一步指出，不然拿了錢是當作學術公關嗎？「那我要問一下民進黨政府拿了多少錢，給那些有博士學位的那些人，那這是他們的心態就是這樣子嘛，骯髒的人然後想要別人都是一樣，一丘之貉才糟糕咧。」