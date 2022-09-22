為了打擊難以下降的通貨膨脹數據，聯準會周三宣布升息3碼，連續三次都升息3碼，此外，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在談話中暗示經濟衰退將是降低通貨膨脹的代價，讓專家認為，軟著陸幾乎不可能發生，硬著陸的風險大幅增加。

美媒報導，鮑爾的談話多次強調聯準會將全力降低通貨膨脹，釋出比市場想像更為鷹派的訊息。與會官員的態度也顯示，11月可能再次升息3碼，年底利率可能會達到4.4%，明年則會達到4.6%。

金融諮詢機構Evercore ISI副主席Krishna Guha表示，聯準會的態度相當鷹派，且宏觀的經濟預測顯示硬著陸風險增加。投資機構Principal Global Investors持相同態度，聯準會已經採取強力措施，接下來也會繼續下去，代表他們正在設計一個硬著陸的情境，軟著陸幾乎不可能發生。

不僅如此，有專家質疑，聯準會一直以來的動作都太慢，金融機構Bankrate首席分析師Greg McBride說：「聯準會遲到承認通貨膨脹，遲到開始升息，遲到開始購買債券，所以到現在他們都在死命追趕，而且還沒完成。」

研究機構MacroPolicy Perspectives LLC高級經濟學家Laura Rosner-Warburton表示，能否達成軟著陸某種程度上並不是聯準會能夠控制的，還需要考慮供需關係等因素，但這不代表聯準會能夠採取等待或被動的態度。