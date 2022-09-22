自今年二月俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯總統普丁終於在昨天下達部分動員令。大陸知名時政類自媒體「牛彈琴」今天發文稱，普丁最嚴峻的考驗來了，顯然這是俄烏衝突中的一個重要節點。

「牛彈琴」列舉自俄烏戰爭爆發以來的三個「第一次」。

一、這是俄官方3月底以來，首次公佈傷亡人數。

記得上次公佈的數據是：從2月24日至3月底，俄軍共陣亡1351人。現在，則是5937人。但按照西方的估計，俄軍戰死應該在六、七萬人。戰爭虛虛實實，傷亡情況更是絕密中的絕密。大家就打點折扣看吧，但肯定是傷亡相當慘烈。

「牛彈琴」觀察，這也是戰火爆發後，普丁第一次全國電視講話。之前有過2次，2月21日，普丁講話，宣布俄羅斯承認「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」獨立；2月24日，普丁再次發表講話，宣佈俄羅斯在烏克蘭東部地區展開「特別軍事行動」。

現在，則是7個月來第一次，部分戰爭動員。這也是二戰結束後，俄羅斯（包括蘇聯時期）第一次戰爭動員。柏林危機時，沒有動員；出兵東歐時，沒有動員。古巴導彈危機時，沒有動員；阿富汗戰爭時，沒有動員。兩次車臣戰爭時，沒有動員；2014年克里米亞危機時，也沒有動員。現在，第一次動員，確實對普丁來說，這是一個關鍵時刻。

「牛彈琴」指出，此前一天，俄羅斯股市暴跌，俄羅斯人應該已有預感；按照《今日俄羅斯》的報導，普丁講話後，離開莫斯科的機票一票難求，戰爭動員，對俄羅斯人的心態也確實有重大影響。

西方和烏克蘭，則是一致的譴責。美國總統拜登指責，普丁公開對歐洲進行核威脅，現在又徵召更多士兵加入戰鬥，這些都違背了聯合國憲章，美國將「毫不猶豫」繼續支持烏克蘭。

德國總理蕭茲指責，普丁的戰爭動員，是一種「絕望的行為」，俄羅斯無法贏得戰爭，普丁讓一切變得最為糟糕。法國總統馬克宏說，普丁在過去幾個小時內的決定，是一個新的錯誤，「很遺憾，普丁把自己的國家和本國青年拖進了戰爭的泥潭」。

烏克蘭總統澤倫斯基則說，普丁的決定，其實並不讓人意外，但俄羅斯逃兵很多，這並不讓人害怕，烏軍將繼續收復領土，他也不相信普丁會使用核武器，但「我們不能調查這個人的腦袋，這是有風險的」。

中國外交部也明確表態：中方的立場是一貫明確的，中方呼籲有關方通過對話談判實現停火止戰，盡快找到兼顧各方合理安全關切的辦法，中方也希望國際社會為此創造條件和空間。

普丁最嚴峻的考驗來了

「牛彈琴」長嘆一口氣說，對烏克蘭人來說，對俄羅斯人來說，對整個歐洲和世界來說，這絕對不是一個好消息。

第一，這意味著接下來是更激烈的廝殺。

普丁下令部分戰爭動員的大背景，是烏軍正發動大反攻，按照西方媒體的說法，反攻取得了重大突破，烏軍五天內收復的領土，比俄軍過去五個月佔領的都多。

俄軍陷入苦戰，更凸顯了前線作戰部隊的短缺。部分戰爭動員後，30萬預備役可能上前線，等於前線部隊翻了一番多，得到大量補充的俄軍，將展開更激烈的進攻，實現其既定的作戰目標。

這是一場生死之戰。普丁的辭典裡，不允許輸。這也意味著，特別軍事行動，將成為一場名副其實的戰爭；更多的士兵，將倒在血泊中；更多的家庭，將失去兒子、丈夫、父親；當然，還可能有更多的婦女和兒童，生命也將終結在2022年。

第二，更要明白普丁警告中的內涵。

有些警告是含蓄的，核武器。按照普丁的邏輯，既然西方對我核訛詐，那對不起，俄將使用所有的武器，他還特意加了一句，「這不是虛張聲勢」。結合頓涅茨克、盧甘斯克等地的公投，如果像克里米亞一樣，最後併入俄羅斯。那烏軍繼續作戰，是不是就意味著對俄羅斯發動進攻，俄就可能使用核武器？

有些事情，真的不敢想象。所以，烏克蘭方面，拚命說普丁不敢使用核武器；俄羅斯方面，拚命暗示俄什麼都可能做得出來。這是一場相當危險的遊戲。1000公里的戰線，1000公里的火藥桶。

第三，普丁最嚴峻的考驗來了。

要知道，就在3月份，普丁還說，不會再徵召預備役；半年後，他不得不改變決定，進行部分戰爭動員。因為前線作戰確實不利，西方還在步步緊逼，俄羅斯一旦垮掉，後果是嚴重的。不僅僅是他的威望和執政，更包括俄羅斯的穩定和統一，最壞的結果，那就是俄羅斯真像蘇聯一樣，再次分崩離析，而且陷入內戰。

普丁最痛恨的，就是當年蘇聯的解體；現在，他必須咬緊牙關，背水一戰。

好消息是，這次還只是部分戰爭動員，普丁似乎仍充滿信心，俄軍有足夠的實力，仍會拿下整個頓巴斯，完成既定目標。壞消息是，西方肯定不會被俄羅斯嚇倒，他們已經從烏軍愈戰愈強中看到希望，更會加大對烏克蘭的軍事援助，通過烏克蘭，繼續消耗俄羅斯。

如果戰局繼續僵持，那就不排除是全面戰爭動員，那接下來呢？北約國家會不會直接下場？俄羅斯會不會出現動蕩？乃至，會不會真陷入一場全面戰爭乃至核戰爭？低估烏克蘭和澤倫斯基，普丁付出了沈重代價。但北約有沒有低估俄羅斯和普丁呢？

「牛彈琴」指出，將一個核大國逼到絕境的後果，想想就讓人可怕。所以，還是中方那句話最為中肯：必須盡快找到兼顧各方合理安全關切的辦法，中方也希望國際社會為此創造條件和空間。

「牛彈琴」直言，現實很殘酷。雙方都很清楚，戰場上拿不到的東西，就別指望談判桌上能拿到。所以，一方在斷然增兵，生產更多軍火；另一方則在加強反攻，要求西方提供更多重型武器。西方更不會放棄徹底削弱俄羅斯的機會。

「牛彈琴」警告，2022年是歷史性的一年。我們已經見證了太多的歷史，但我們也清楚，更慘烈的應該還在後面。戰爭開始容易結束難。「戰爭的勝利，永遠不會是永遠。隨著時間的推移，國家發動和贏得錯誤戰爭的行為，往往會擊敗自己。」