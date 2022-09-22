我國採購的Novavax疫苗第二批50.4萬劑於22日清晨運抵桃園國際機場，疫苗在機坪由海關完成通關程序後，直接送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，這批疫苗將提供12歲以上民眾接種，預計9月30日配送各處。（陳麒全攝）

我國採購的Novavax疫苗第二批50.4萬劑於22日清晨運抵桃園國際機場，疫苗在機坪由海關完成通關程序後，直接送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，這批疫苗將提供12歲以上民眾接種，預計9月30日配送各處。（陳麒全攝）

我國採購的Novavax疫苗第二批50.4萬劑於22日清晨運抵桃園國際機場，疫苗在機坪由海關完成通關程序後，直接送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，這批疫苗將提供12歲以上民眾接種，預計9月30日配送各處。（陳麒全攝）

我國採購的Novavax疫苗第二批50.4萬劑於22日清晨運抵桃園國際機場，疫苗在機坪由海關完成通關程序後，直接送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，這批疫苗將提供12歲以上民眾接種，預計9月30日配送各處。（陳麒全攝）

我國採購的Novavax疫苗第二批50.4萬劑於22日清晨運抵桃園國際機場，疫苗在機坪由海關完成通關程序後，直接送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，這批疫苗將提供12歲以上民眾接種，預計9月30日配送各處。

根據中央流行疫情指揮中心資料，我國業於2020年9月18日與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗（2019冠狀病毒疾病），2021年已到貨102萬劑AZ疫苗，2022年預定分批供應226.8萬劑Novavax疫苗，今晨到貨的是第二批Novavax疫苗50.4萬劑。

這批Novavax疫苗由華航CI-74班機自荷蘭阿姆斯特丹機場啟運來台，於22日清晨7時9分抵達桃園國際機場，班機在落地後滑行停靠於A9停機坪，由地勤人員將放置於前貨艙的溫控櫃卸下，海關上前完成機邊通關作業後，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在21日下午的疫情記者會中表示，Novavax疫苗是次單位蛋白質，效果不錯、副作用低，將提供12歲以上民眾接種基礎加強劑及追加劑使用，預計9月30日配送。