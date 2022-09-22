一名人夫在臉書發文抱怨下班後只是想玩個手遊，老婆卻總要他幫忙帶小孩、做家事，讓他忍不住直呼「黏媽媽不是小孩的天性嘛？」，更質疑老婆坐辦公室工作是會消耗什麼體力，貼文曝光後就引起網友熱議。

一名網友在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文，原PO表示他上班整天開車送貨已經很累了，下班後只是想在沙發上玩個2小時的手遊，老婆還硬要他去哄抱小孩，讓他忍不住直呼「黏媽媽不是小孩的天性嘛？」。

原PO指出老婆白天上班是坐辦公室的，小孩可以一起帶去，不滿表示「坐辦公室是會耗什麼體力？」，抱怨老婆「晚上回家只會在那邊跟我說手很痠，做個家事要我幫忙也要馬上去做，回她等一下就感覺委屈開始裝可憐在房間哭」。

原PO表示「黏媽媽不是小孩的天性嘛？」，更質疑老婆坐辦公室工作是會消耗什麼體力，貼文曝光後就引起網友熱議。(翻攝臉書靠北婚姻2.0)

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言痛批「沒有覺悟就不要結婚…」、「你他x的是孩子親爹，不是乾爹好嗎？」、「手遊兩小時，我馬上叫你自己帶小孩，讓你恢復單身」、「真差勁，小孩又不是媽咪一個人的責任」、「生殖器官拿掉吧，你不適合擁有孩子！」、「我就問你回家是要當客人還是家人」、「原來只想自己爽爽過日子！很好啊…淨身出戶，慢走不送。真心為你老婆不值」。