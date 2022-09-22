在聯準會料將於當日晚些時候連續第三次升息75個基點之前，周三歐洲股市收高，投資人對俄羅斯宣布部分軍事動員令的擔憂消退。

泛歐STOXX 600收漲0.9%，盤初一度跌至7月初以來新低，因俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發表全國演說，宣布將徵召部分後備兵力捍衛領土，他並譴責西方國家在烏克蘭戰爭上對俄國進行「核勒索」（Nuclear blackmail），並表示俄羅斯將盡一切手段反擊。

在盤初的紛擾之後，市場焦點逐漸轉回到美國央行政策。聯準會料將在當日晚些時候將其基準放款利率調升75個基點，繼續以激進的做法力抗居高不下的通膨。

線上交易平台IG首席市場分析師Chris Beauchamp表示，普丁決定在舞弄其核彈庫的同時進行部分動員，這是一個嚴重的情勢發展，只不過目前市場太關注他們預期聯準會可能說的話，部分交易員預期聯準會將升息一整個百分點。

HYCM首席市場分析師Giles Coghlan表示，現階段市場已經押注聯準會升息75個基點，真正讓市場感興趣的是，最終利率會是多少？市場想看看聯準會是否會說「實際上我們的處境比我們先前所想的更棘手，所以我們將不得不比你所預期的更激進」。

軍防股上漲亦帶來支撐，萊茵金屬 （Rheinmetall）、李奧納多（Leonardo）、達利斯（Thales）和BAE Systems漲幅介於約4.0%至 9.3%。

不過，在俄羅斯突然關閉通往歐洲的主要天然氣管道後，俄羅斯的軍事動員仍然加劇了對這場衝突的擔憂。這場戰爭已經使歐洲今年冬季限電和停電的可能性升高。

德國最大的俄國天然氣進口商Uniper崩跌25.3%，其芬蘭母公司Fortum飆漲9.5%。德國政府證實將向Fortum收購Uniper股份，同時以每股1.7歐元發行價收購Uniper增資股份，把Uniper收歸國有。

能源股上漲1.6%，俄國宣布二戰以來第一次的軍事動員令，加劇原油供應緊缺的擔憂，使油價走高。惟盤後聯準會宣布升息3碼，油價已見回落。