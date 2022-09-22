藝人許仁杰2019年和圈外女友亞希結婚，近來傳出與同劇演員謝京穎互動密切，甚至還在住家待上9小時，對此，兩人雙雙否認此傳聞，不過謝京穎卻被眼尖網友發現自清的貼文被「二度編輯」，強調「仁杰哥並沒有進入我家。」

許仁杰日前被老婆私人IG爆料「曾活在恐懼中」，婚姻傳出亮起紅燈，對此，許仁杰發聲明否認離婚，但不諱言處於分居狀態，接著表示連日被跟拍，讓他備感壓力，因此便在工作地點附近租了小房間，緩解跟拍壓力及不適，也天天變化不同路線來回租屋處與工作場所，至於被拍到的車道前後出口是通往租屋的地方，自己並未在此社區住宿過，由於面對龐大經濟壓力，夫妻難免發生爭執，但他強調沒有對家人動過手，坦言讓妻子看到自虐狀況感到抱歉。

謝京穎也發文澄清，強調與許仁杰僅是工作上的互動，社群上的PO文都是針對劇情鋪陳，也是希望觀眾看到他們對角色的努力，對於許仁杰被拍到進出停車場的照片，是得知他要躲避狗仔，才提出借機車停車場閘門遙控器的請求，沒想到竟造成媒體揣測，對於網友質疑為何不回應「過夜9小時」的疑點，她則是二度編輯貼文重申「仁杰哥並沒有進入我家，沒有所謂的9小時情事發生。」

許仁杰對於被指控指跟謝京穎每晚聊天，還被指控老婆婚前幫忙代墊錢，產後憂鬱症還被羞辱等罪狀，根據《ETtoday星光雲》報導，許仁杰回應：「夫妻事，只有我們兩人知道，各界人士均沒有跟我們一起生活過，盼望兩人的事就我與太太直接溝通，願有一天能圓滿解決我們自己的事情，謝謝大家。」